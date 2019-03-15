İstanbul Büyükşehir Belediyespor yarı finalde

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Final Etabı ilk maçında İstanbul BBSK, Maliye Piyango'yu 22-25, 23-25, 25-22, 26-24 ve 16-18'lik setlerle 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

15 Mart 2019, Cuma 20:58 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor yarı finalde

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Maliye Piyango'yu 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. 

SALON: Malatya Merkez

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Kadir Girente

MALİYE PİYANGO: Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Ali Yılmaz, Murat Tokgöz, Sabit Karaağaç, Görkem Sertel)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar, Kadir Cin)

SETLER: 22-25, 23-25, 25-22, 26-24, 16-18

SÜRE: 154 dakika (31, 35, 28, 31, 29) 

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