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İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Olympiacos Piraeus maç sonucu: 1-3

Voleybol Erkekler CEV Kupası 8’li final turu ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a 3-1 yenildi.

19 Aralık 2018, Çarşamba 20:32
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Olympiacos Piraeus maç sonucu: 1-3

CEV Kupası 8'li final turu ilk karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan temsilcisi Olympiacos Piraeus'u 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin rövanşı ise 17 Ocak 2019'da Yunanistan'da oynanacak.

SALON: Hidayet Türkoğlu

HAKEMLER: Sandro La Micela (İtalya), Andjelko Popovic (Sırbistan)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Serhat Coşkun)

OLYMPİAKOS: Petreas, Tervaportt, Rauwerding, Böhme, Schmitt, Kommentakis (Daridis, Stefanou, Zoupani, Stivachitis, Christofidelis)

SETLER: 22-25, 19-25, 25-23, 19-25

SÜRE: 104 dakika (26, 25, 28, 25)

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