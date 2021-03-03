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İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 19. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

03 Mart 2021, Çarşamba 18:29 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 19. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Caner Çildir, Metin Korkut

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Uğur Güneş, Serhat Coşkun, Ahmet Umur Şahin, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Can Koç)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Hasan Sıkar, Halil İbrahim Kurt, İzzet Ünver, Caner Pekşen)

Setler: 18-25, 14-25, 22-25

Süre: 77 dakika (23, 25, 29)

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