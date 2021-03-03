AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 19. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Caner Çildir, Metin Korkut
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Uğur Güneş, Serhat Coşkun, Ahmet Umur Şahin, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Can Koç)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Hasan Sıkar, Halil İbrahim Kurt, İzzet Ünver, Caner Pekşen)
Setler: 18-25, 14-25, 22-25
Süre: 77 dakika (23, 25, 29)