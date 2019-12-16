İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 2 - 3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde sezonun ilk yarısının son maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-2 yendi.

16 Aralık 2019, Pazartesi 23:44
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 2 - 3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde sezonun ilk yarısının son maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-2 yendi.

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Ogbai, Caner Pekşen, Emre Fırat)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, Melo, Ersin Başaran (Metin Durmuş, Marshall, Uğur Kılınç, Hüseyin Şahin, Esat Dalgıç)

Setler: 21-25, 25-23, 14-25, 25-23, 12-15

Süre: 147 dakika (33, 32, 25, 34, 23)

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