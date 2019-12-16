AXA Sigorta Efeler Ligi’nde sezonun ilk yarısının son maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-2 yendi.
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Ogbai, Caner Pekşen, Emre Fırat)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, Melo, Ersin Başaran (Metin Durmuş, Marshall, Uğur Kılınç, Hüseyin Şahin, Esat Dalgıç)
Setler: 21-25, 25-23, 14-25, 25-23, 12-15
Süre: 147 dakika (33, 32, 25, 34, 23)