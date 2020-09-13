İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin ilk hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

13 Eylül 2020, Pazar 17:13 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin ilk hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: İlhami Şenyurt, Esat Danzili

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Emre Berat Fırat, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Oğuzhan Doğruluk, Gökhan Çatal, Ahmet Umur Şahin)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murathan Kısal, Muhammet Kaya, Husaj, Uğur Kılınç, Baroti, Alisson Melo (Ramazan Serkan Kılıç, Esat Dalgıç, Mehmet Boğaçhan Zambak)

Setler: 16-25, 21-25, 20-25

Süre: 81 dakika (25, 28, 28)

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