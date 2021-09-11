Uluslararası "Istanball Cup" basketbol turnuvasının ilk gününde oynanan maçlarda rakiplerine üstünlük kuran Fenerbahçe Beko ile Sırbistan ekibi Partizan, finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko’nun organize ettiği turnuvanın ilk gününde Partizan-Monaco ve Fenerbahçe Beko-UNICS Kazan müsabakaları oynandı.

Günün ilk maçında Zeljko Obradovic’in başantrenörlüğünü yaptığı Partizan, Fransa temsilcisi Monaco’yu üç uzatma sonunda 120-114 mağlup ederek finale yükseldi. İkinci ve son karşılaşmada ise Fenerbahçe Beko, Rusya ekibi UNICS Kazan’ı 81-79 yenerek adını finale yazdırdı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda yarın Fenerbahçe Beko ile Partizan finalde karşılaşacak. Monaco ve UNICS Kazan arasında ise üçüncülük müsabakası oynanacak. Final maçı saat 20.00’de, üçüncülük mücadelesi ise saat 17.00’de başlayacak.

İlgili Haberler Fenerbahçe'den Obradovic ve yardımcılarına plaket



