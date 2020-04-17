Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virus (Covid-19) işçi- işveren ilişkisinde de önemli ve yeni sorunları beraberinde getirdi. İşçiler, İşsizlik Sigorta Fonu’ndan nasıl yararlanabilecek? İş Hukuku Uzmanı Avukat Batuhan Karaca bu durumu sizler için yorumladı.

İşte Avukat Batuhan Karaca'nın pandemi döneminde işçiler ve işverenlerin izlemesi gereken yollarla ilgili yaptığı açıklamalar;

"Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 işçi- işveren ilişkisinde de önemli ve yeni sorunları beraberinde getirdi. İşten çıkarma yasağı uygulaması ile birlikte işverenler işçilerini 3 ay süre zarfında işten çıkaramayacaklar. Bu kural şu anda 3 aylık sınırlamaya tabi olsa da süre Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilecek. Her ne kadar işten çıkarma yasağı düzenlenmiş olsa da işveren; ahlak ve iyi niyet kurallarına (İş Kanunu 25/II) aykırı davranışta bulunan işçilerin iş sözleşmesini hemen sonlandırılabilecek, yasak kapsamında beklemek zorunda kalmayacaktır."

İşveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir

Ücretsiz izin konusunda da değinen Karaca, "Bu süreçte en çok merak edilen ve uygulamada farklılıklar olan diğer husus izin konusuydu. Kanuna eklenecek geçici madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

İşsizlik Sigorta Fonu'nunda 1.177 TL

Karaca ayrıca, "Düzenlemeye göre ücretsiz izindekilere İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 39,24 Türk Lirası ödeme yapılacak. Ancak 30 gün üzerinden ödeme yapılsa dahi ücretsiz izne çıkarılmış bir işçi aylık (yaklaşık) sadece 1.177 Türk Lirası ödeme alabilecektir. 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı şekilde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeme yapılacak. Düzenlemeden önce işverenin tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkı bulunmamaktaydı. Bu yola gitmek isteyen işverenin işçiye yazılı olarak talebini iletmesi ve altı iş günü içinde yazılı onay alması gerekmekteydi. Aksi takdirde ortada ücretsiz izin uygulamasının varlığından bahsedilemeyecekti." dedi

Kısa çalışma yolu...

Batuhan Karaca son olarak, "Yeni düzenlemelerle birlikte tanınan ücretsiz izin hakkı ile kısa çalışma uygulamasının tercihi önem taşımaktadır. Burada işverenin yönetim hakkı ve iş durumu belirleyici olacaktır. Çalışanın kısa çalışmadan yararlanması mümkün ise bu yolun tercih edilmesi, aksi halde ücretsiz izne çıkartılması gerekmektedir. Çünkü kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin ödeneğine nazaran daha yüksektir. Bu hususta işçi lehine uygulama yoluna gidilmesi gerekmektedir." sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

Esat Soydabircan-fanatik.com.tr







