Konyaspor , 9. transferini gerçekleştirmek için geri sayımda. Önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Yeşil-Beyazlılar, Issa Kallon ile anlaşmaya vardı. Hollanda 1. Lig (Eredivisie) takımı Caambur'la olan sözleşmesi sona eren sol kanat oyuncusunun Anadolu ekibinin teklifini kabul ettiği öğrenildi. Devre arasında da ismi Konyaspor ile anılan, ancak kulübü transfere izin vermediği için Yeşil-Beyazlı takıma gelemeyen 26 yaşındaki oyuncu bonservis bedeli olmadan transfer edilecek.

3 yıllık imza atacak

26 yaşındaki oyuncu sol kanat ve forvette görev alabiliyor. Konyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edilen Sierra Leone'li futbolcunun birkaç gün içinde şehirde olacağı ve mukavele yapacağı belirtildi. Öte yandan Cikalleshi'nin yanına Muhammet Demir'i takviye eden Konyaspor'un bir forvet transferi daha düşündüğü ve bu konuda çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.