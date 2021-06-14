'İsraf Etme,Tasarruf Et' projesi hayata geçti

Sosyal Sorumluluk Projelerine öncülük eden, sunucu ve televizyon programcısı Merve Demir "İsraf Etme,Tasarruf Et" kampanyasıyla yeni bir hareketin başlangıcını yapıyor.

Günlük hayatımızda dikkat çekmeyen, belki de pek çok zaman düşünemediğimiz konularda farkındalık oluşturmak için kolları sıvayan Merve Demir, bireysel çabalarıyla yürüttüğü "İsraf Etme,Tasarruf Et" projesiyle hakkında bilgiler verdi.

Projenin başlangıcından itibaren kadınlar tarafından büyük ilgi ve destek gördüğünü belirten Merve Demir, israf edilen yiyeceklere ve tabii kaynaklara dair açıklamalar yaptı. 2021 Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Raporuna göre, Türkiye'de her yıl 7,7 milyon tondan fazla yiyeceğin çöpe atıldığının belirtildiğini vurgulayan Merve Demir, "Her yıl yaklaşık 1,7 milyar ekmek ve milyonlarca ton meyve - sebze israf ediliyor. İsraf edilen gıdalarla birlikte emeğimiz, paramız, enerjimiz, milli servetimiz çöpe gidiyor" şeklinde konuştu.

Özellikle basit bir hesapla ülkemizdeki ekmek israfının Türk Lirası olarak değerini söyleyen Merve Demir, her yıl yaklaşık olarak 3 Milyar Türk Lirası'nın ekmek israfı sebebiyle çöpe gittiğini söyledi. Ev hanımlarının bu projeye destek verdiği için mutlu olduğunu dile getiren "İsraf Etme,Tasarruf Et" projesinin kurucusu Merve Demir, BM'nin açıkladığı rapora göre israfın yüzde 61'inin evlerde yapıldığına da dikkat çekti. Herkesi israf konusunda birlik olmaya davet eden Merve Demir, cafe/restaurant gibi yerlerde verilen yemek ve kahvaltılarda da büyük bir israfın yaşandığını belirtti.

Yalnızca yiyecek-içecek gibi gıda ürünlerinde israfın yapılmadığını söyleyen "İsraf Etme,Tasarruf Et" projesinin kurucusu Merve Demir, su israfının da çok fazla önem teşkil ettiğini belirtip, duş alırken, diş fırçalarken ya da bulaşık yıkarken harcanan su miktarının da çok büyük bir israf teşkil ettiğine değindi.

Belediye ve valiliklerle iş birliği yaparak kadınların öncülüğünde ailelere israf etmemeyi ve tasarrufun önemini anlatacaklarını söyleyen Merve Demir şöyle devam etti: "Su tüketimine böyle devam edersek kuraklık gibi bir sorunumuz olacak, düşünün duş süremizi 1 dakika kısaltıp harcanan su miktarını yalnızca 1 dakika azaltırsak yılda 18 ton suyun boş yere akıp gitmesini önlüyoruz. Bu örneğe diş fırçalamayı da ekleyebiliriz. Diş fırçalarken musluğu kapalı tutmak çok önemli bir tasarruf sağlıyor. Bunun gibi ayrıntılara dikkat ederek, dünyaya ve geleceğimize büyük iyilik yapmış oluruz. İnsanlık, israf ettiği su, gıda ve enerjiyle aslında geleceğini tüketiyor."