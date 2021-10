Israel Gonzalez: Fenerbahçe harika bir takım

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü hafta mücadelesinde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Alman ekibi ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç öncesi ALBA Berlin'in başantrenörü Israel Gonzalez, açıklamalarda bulundu.





Fenerbahçe'nin gücüne ve kendilerinin de kadroda yaşadıkları sıkıntılara dikkat çeken Gonzalez, "Fenerbahçe, harika bir takım. Çok sayıda üst düzey oyuncuya sahipler ve Final Four için mücadele edecek takımlardan biri konumundalar. Şu anda zorlu bir durumdayız. Odak noktamız gelişmek, her gün daha iyi oynamak ve her pozisyon için mücadele etmek olmalı" ifadelerini kullandı.