Ispartalı tekvandoculardan 'evde kal, hareketsiz kalma' mesajı

Evde kalarak hem kendilerinin hem de çevredeki insanların sağlığını düşünen sporcular, herkesi evde hareketsiz kalmamaya davet ediyorlar.

Corona virüs tedbirleri kapsamında antrenmana gidemeyen sporcular, 'Evde Kal, Hareketsiz Kalma, Spor Eve Sığar' sloganıyla evde kalmanın hareketsiz kalınmasına engel olmadığını söyleyerek, evde yaptıkları antrenmanları kayıt altına aldı.

Görüntülerini antrenörleriyle paylaşan sporcular, "Evde Kal, Hareketsiz Kalma Spor Eve Sığar” sloganıyla tüm vatandaşların evde kalmaları ama hareketsiz kalmamaları gerektiğini söyledi. Sporcular, kalkan olarak yastıkları kullanırken zaman zaman ısınma ve pratik antrenmanlarında ailelerinden destek alıyorlar.

Isparta Tekvando İl Temsilcisi Emin Büyükkurt ve Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando Antrenörü Rüveyda Abuş İnal’ın öğrencileri evde tekvando antrenmanlarına devam ediyorlar. Antrenörlerin verdiği programı uygulayan öğrenciler, hem günlük antrenmanlarını yapıyorlar, hem de yarışmalara hazırlanıyor.