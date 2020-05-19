Ispartalı 2 karateci finale yükseldi

Yarışmalar Karate Federasyonun elektronik destek kurulu tarafından youtube üzerinden canlı olarak yapılıyor. Birinci tur elemelerine; 48 erkek ve 28 kız sporcu katılırken puan sıralamasında ilk 16’ya giren sporcular yarı finale yükseldiler. Yarı final müsabakaları; 17 Mayıs Pazar günü yapıldı. Fİnalde mücadele edecek 6 sporcu belirlendi.

Elemelerde grubunda birinci çıkarak yarı finalde yarışan Isparta Karakaş Karate Spor Kulübü sporcusu Yusuf baha Özkoç yarı finalde dördüncü olarak elendi. Elemeleri 48 sporcu arasından birinci olarak tamamlayan Karakaş Karate Spor Kulübü sporcusu Hakan Çınar Toklu, yarı finali ikinci olarak tamamlarken finale adını yazdırmayı başardı.

Yarı final yarışmalarında, grubundan birincilikle Çıkan Ispartalı karateci Zeynep Beren Armağan’ da finale adını yazdırdı.

Isparta Karate İl Temsilcisi Kadir Karakaş, pandemi nedeniyle Ulusal ve Uluslararası birçok şampiyona iptal edilmiş veya ertelendiğini belirterek, "Türkiye Karate Federasyonu bir ilke imza atarak, online kata yarışmaları düzenlemeye başladı. 2 sporcumuz finale yükseldi. Sporcularımıza emekleri için teşekkür eder, finalde başarılar dileriz" dedi.

İHA