Isparta 32 Spor, Yusuf Şimşek yönetiminde sezonu açtı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor yeni sezon hazırlıklarına bugün Süleyman Demirel Üniversitesi sahasında dualarla başladı. İlk etap kampında IYAŞ Oteld'e konaklayacak olan pembe-yeşilliler, çalışmalarını üniversite sahası ve Isparta’daki sahalarda devam ettirecek. Yönetim, teknik kadro, futbolcular ve taraftarın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninin ardından teknik kadro ilk çalışmasını yaptırdı.

Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, başarılı bir sezon dileyerek ilk etap kampını kent merkezinde yapacaklarını söyledi. Şimşek, takviyelerin süreceği bilgisini verdi.

İHA