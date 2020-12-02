Isparta 32 Spor - Yalovaspor maç sonucu: 1-2

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Yalovaspor, Isparta 32 Spor'u deplasmanda 2-1 yendi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Tarık Güldal xx, Yunus Yıldız xx, Abdülkadir Anıl Yılmaz xx
Isparta 32 Spor: Gökhan x, Arif x (Burak Sarı dk. 85 ?), Efşan x, Kadir x, Kaan x (Mustafa Diler dk. 85 ?), Semih x, Serdar x (Emre Bozatlı dk. 72 x), Mustafa Acar x (Bekir Karadeniz dk. 55 x), Volkan x, Emir Kaan x, Nurettin Çakır xx
Yalovaspor: Ahmet xx, Fatih xx, Osman xx, Erhan Bal xx, Oğuzhan xx (Cenk Kuşcu dk. 87 ?), Alperen Topçular xxx, Mehmet Murat xx, Emrah xx (Salih Kaplan dk. 76 x), Onurcan Küçük x, Yakup Kayış xx, İbrahim Anıl x
Goller: Alperen Topçular (dk. 23 ve 51) (Yalovaspor), Nurettin Çakır (dk. 35) (Isparta 32 Spor)
Sarı Kartlar: Arif Birşen, Mustafa Diler (Isparta 32 Spor), Onurcan Küçük, Emrah Şahinçiftçi, Yakup Kayış (Yalovaspor)
İHA