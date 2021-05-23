Isparta 32 Spor fırsat tepti

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- MİSLİ.com 3. Lig 3. Grup play-off yarı final ilk müsabakasında sahasında Esemler Erokspor'u ağırlayan Isparta 32 Spor baştan sona üstün götürdüğü mücadelede gol atamadı.

Isparta Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakayı Alper Çetin, Oğuz Terzi, Selahattin Altay hakem üçlüsü yönetti. Isparta 32 Spor'un hırslı bir futbol sergilediği karşılaşmayı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile az sayıda akreditasyonu bulunan taraftar izledi.

Maçın 4. dakikasında Isparta 32 Spor gole çok yaklaştı. Takımın golcülerinden Nurettin Çakır sağ kanattan ceza sahasına girdiği anda yerden sert vurdu. Top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Sonrasında defans atağı topu uzaklaştırarak kesti. Rakip takımın ender gelişen bir atağında Tayfun ceza sahası içinden kaleye şutunu çekti. Kaleci Murat Can planjon ile topu kornere çeldi. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya aynı kadrolarla çıkan takımlar genellikle orta saha mücadelesi ile atak geliştirmeye çalıştı ancak sonuç alamadı. Maçın ikinci bölümünde tek tehlikeli atak yine Nurettin ile Isparta 32 Spor'dan geldi. 51. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu topa dokundu ama Ercüment son hamle ile topu kornere çeldi. Maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Isparta 32 Spor çarşamba günü İstanbul'da rövanş maçına çıkarak final bileti almaya çalışacak.

FOTOĞRAFLI