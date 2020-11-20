Isparta 32 Spor, 3 puanı uzatmada aldı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- TÜRKİYE Futbol 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, Gölcükspor karşısında 90+4. dakikada Nurettin'in penaltıdan attığı golle 3 puanın sahibi oldu.

Maça ev sahibi takım başladı. Isparta 32 Spor'dan Nurettin, ceza sahası dışında topla buluştuktan sonra defans oyuncularını çalımla geçti. Nurettin'in sol çaprazdan kaleye çektiği şut filelerle buluştu: 1-0.

Golden sonra her iki takım da temkinli bir oyun ortaya koyunca mücadele genellikle orta sahada geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında ani gelişen Gölcükspor atağında top ceza sahası içerisindeyken hakem Oğuzhan'ın topu elle kestiğini işaret ederek beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunu Yunus gole çevirdi: 1-1.

İkinci yarıda her iki takım daha ofansif bir futbolu tercih etti. Maçın uzatma dakikaları oynanırken Mustafa Diler, ceza sahası içinde düşürüldü. Maçın hakemi Ramazan Haymana penaltı noktasını gösterdi. İlk golün sahibi Nurettin penaltı atışını kullandı ve kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu: 2-1. Golden sonra maçın bittiğini işaret eden düdük geldi.

Böylelikle Isparta 32 Spor evinde son dakikada 3 puan almanın sevincini yaşadı.

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