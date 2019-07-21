İspanyollar transferde zirvede!

Avrupa’nın 5 büyük liginde 2019-2020 sezonunda gerçekleştiriler transferlere İspanyol takımları damga vurdu. La Liga ekipleri ilk 15 transferin 8’ine imza atarken, ilk 3 sırayı da kimseye kaptırmadı. 126 milyon Euro (804 milyon TL) karşılığında Atletico Madrid’in yolunu tutan Portekizli Joao Felix’i, uzun uğraşlar sonucunda Barcelona’ya giden Fransız Antoine Griezmann ile Real Madrid’e imza atan Belçikalı Eden Hazard takip etti.

15 oyuncu 1 milyar Euro’yu geçti!

Listede 9 isim ile yer alan İspanyol devlerinin arkasından 5 futbolcuyla da listeye giren İngiltere Premier Lig takımları geldi. En dikkat çeken detay ise 15 oyuncuya ödenen toplam bonservis bedelleri oldu. Yıldızlara toplamda 1 milyar 64 bin Euro (6.8 milyar TL) harcama yapıldı.