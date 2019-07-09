Fernando-Sevilla arasındaki görüşmeleri yakından takip eden İspanyol basını, Galatasaray’da 3.3 milyon Euro kazanan Brezilyalı yıldızın yeni takımında 4 milyon Euro alacağını yazdı.

İspanyollar, Galatasaray ile Sevilla arasındaki görüşmelerde bir ismin daha gündeme geldiğini iddia etti: Roque Mesa. 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, Banega ile birlikte Cim Bom’a gelebilir. Geçen sezon La Liga’da 31 maça çıkan Mesa’nın transferi, Diagne’nin satışına, yani ondan gelecek paraya bağlı.

Galatasaray-Banega flörtünde son dakika! İmza an meselesi...