İspanyollar duyurdu: Galatasaray'da yeni hedef Mesa

Galatasaray ile Sevilla arasındaki Fernando-Banega görüşmelerinde masaya Roque Mesa ismi geldi.

09 Temmuz 2019, Salı 06:01
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İspanyollar duyurdu: Galatasaray'da yeni hedef Mesa

Fernando-Sevilla arasındaki görüşmeleri yakından takip eden İspanyol basını, Galatasaray’da 3.3 milyon Euro kazanan Brezilyalı yıldızın yeni takımında 4 milyon Euro alacağını yazdı.

İspanyollar, Galatasaray ile Sevilla arasındaki görüşmelerde bir ismin daha gündeme geldiğini iddia etti: Roque Mesa. 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, Banega ile birlikte Cim Bom’a gelebilir. Geçen sezon La Liga’da 31 maça çıkan Mesa’nın transferi, Diagne’nin satışına, yani ondan gelecek paraya bağlı.

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