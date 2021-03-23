Dorukhan Toköz hangi takımı tercih edecek? Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'e Celta Vigo'nun da talip olduğu öğrenildi.

İspanyol basını, Dorukhan Toköz'ün gelecek sezon La Liga'ya transfer olabileceğini iddia etti. Haberde gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için Celta Vigo'nun yatırımlar yapacağı ve bu kulübün orta saha için Dorukhan'ı gözüne kestirdiği yazıldı. Real Betis'in yıllık 1,5 milyon euroluk sözleşmeyi Dorukhan'a ilettiği iddia edilirken iki La Liga ekibinin oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği kaydedildi.