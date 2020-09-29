İspanyol kaleci Iago Herrerin açıkladı: Beşiktaş benimle ilgileniyor

Beşiktaş'ta kaleci transferi rafa kalktı derken İspanya'dan flaş bir açıklama geldi. Athletic Bilbao'nun kalecisi Iago Herrerin, Beşiktaş'ın kendisilye ilgilendiğini söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Herrerin, ''Athletic ile sözleşmem 1 yıl daha sözleşmem var; ama teklifler alıyorum. Kulüple konuşup, sözleşmemi feshedip, serbest çıkma ihtimalim var. Beşiktaş benimle ilgileniyor; şu ana kadar teklif sunmadılar, ama temsilcimle temasları olduğunu biliyorum." dedi.

"BAŞKA TEKLİFLER DE VAR"

32 yaşındaki kaleci "Beşiktaş benimle ilgileniyor. Somut bir teklif gelmesi durumunda bunu değerlendireceğim. Başka teklifler de var ve transfer önümüzdeki hafta kapanıyor. Dolayısıyla somut teklifler üzerine konuşmak daha doğru; ama elbette ki Beşiktaş'ta oynamak benim için harika olur; çünkü kulüp ve İstanbul hakkında çok olumlu şeyler duydum." ifadelerini kullandı.

"FABRİ İLE KONUŞTUM"

Beşiktaş'ta daha önce forma giyen Fabri ile de konuştuğunu söyleyen Herrerin "Fabricio Ramirez ile konuştum; bana Beşiktaş ve İstanbul hakkında çok güzel şeyler anlattı. Açıkçası etkilendim. Bakalım, göreceğiz. Teklif geldiğinde bunu değerlendireceğiz" dedi.

"GALATASARAY'LA DA GÖRÜŞTÜK"

Tecrübeli kaleci Türkiye'den sadece Beşiktaş'la görüşmediğini belirterek "Muslera'nın sakatlığından sonra Galatasaray ile görüştük, Muslera'nın yaşadığı talihsizlik nedeniyle kaleciye ihtiyaçları vardı; ama maalesef görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmadı." sözlerini sarf etti.

"HATAYSPOR TEKLİF YAPTI"

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'un da kendisi için hem temsilcisine hem de kulübüne teklifte bulunduğunu söyleyen deneylimli eldiven, "Hatayspor, hem temsilcime hem de Athletic Bilbao'ya teklifte bulundu. Ama dönemde çok teklif aldığımız için bazılarını elemek zorunda kaldık. Türk futbolu hakkındaki gelişmleri izliyorum. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi büyük kulüpler çok önemli taraftar gruplarına sahip. Beşiktaş'la ilgili epey bilgiye sahip oldum. Umarım gelişmeler olumlu olur. Elbette ki Türkiye'de futbol oynamayı arzu ediyorum.'' açıklamasını yaptı.



