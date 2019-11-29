Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yıldız futbolcunun 1 ay daha sahalardan uzak kalacağını açıklarken bu sözler İspanyol basınının da gündemindeydi...

İspanyol basını Abdurrahim Albayrak'ın sözlerini sayfalarına taşırken, sarı kırmızılı yöneticinin 'Falcao fiziksel olarak tam hazır değil. Bizimle konuşmalarında bu durumdan dolayı ne kadar üzgün olduğunu anlatıyor.

Sakatlığından tam olarak kurtulması için 1 aya ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Biz de tam olarak iyileşmeden sahaya çıkmasını istemiyoruz' ifadelerini sayfasına taşıdı.

Haberde Falcao'nun devreyi kapattığı öne sürülürken, transfer için bomba bir iddia ortaya atıldı.

ROTA GIROUD

Galatasaray'ın daha önceden de gündeminde olan ve Chelsea ile 2020'de sözleşmesi bitecek olan Olivier Giroud'ya yönelmesinin muhtemel olacağı bildirildi.

Bir süredir İspanya'da tedavisini sürdüren Radamel Falcao'nun İstanbul'da testten geçmesi bekleniyordu.