İspanya–Romanya maçına Misli.com’da canlı oyna

Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde liderliğini garantileyen İspanya, grupta ümidi kalmayan Romanya’yı konuk ediyor. İki takımın elemelerdeki ilk karşılaşmasında İspanya deplasmandan 2-1 galip ayrılmıştı. Şimdi İspanya’da tekrar karşılaşacaklar. İki takımın mücadelesine siz de Misli.com’dan canlı bahis oynayarak ortak olabilirsiniz.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• İspanya son 9 maçında yenilmedi (7G 2B).

• İspanya’nın son beş maçının üçü 2,5 üst bitti.

• Romanya grupta, deplasmanda oynadığı dört maçın ikisini kazandı (1B 1M).

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Bu mücadeleye bahis yapan misli.com üyelerinin öne çıkan tercihleri 2,5 gol üstü.

• Maçın başlama düdüğü ile birlikte canlı iddaa oynayabileceğiniz karşılaşmada ön plana çıkan oyunlar ise “Sıradaki gol” “Ev sahibi / Deplasman Toplam Gol Alt/Üst” seçenekleri oluyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

İspanyollar, grupta 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlikle liderliğini sürdürdü. 2. Sıradaki İsveç'in 5 puan önündeler. Son maçta Malta'ya 7 attılar. Romanya fena sayılmayacak performansla götürdüğü turnuvada son maçta evinde İsveç'e kaybetti. İsveç'e 2 maçta da kaybetmeleri ve berabere biten 2 Norveç maçı 14 puanda kalmalarına neden oldu. 13 yıl aradan sonra İspanya'da karşılaşacaklar. Romenler 9 maçta sadece 10 gol yediler. Tercihim ilk yarı 1.5 ALT.



