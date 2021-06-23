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İspanya'nın penaltı kabusu! 9 penaltının 6 tanesi kaçtı

İspanya, Euro 2020'de kazandığı iki penaltıyı da kaçırdı. Polonya maçında Gerard Moreno, Slovakya maçında ise Morata penaltı vuruşlarından yararlanamadı. İspanya böylece Avrupa Şampiyonası tarihindeki penaltı lanetinden kurtulamadı

23 Haziran 2021, Çarşamba 20:16 Son Güncelleme:
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İspanya'nın penaltı kabusu! 9 penaltının 6 tanesi kaçtı

İspanya'nın Avrupa Şampiyonlarındaki penaltı şanssızlığı devam ediyor. Euro 2020'de kazandığı iki penaltıyı da kaçıran İspanyollar, toplamda da 9 penaltının 6 tanesini gole çeviremedi.

Polonya maçında Gerard Moreno, Slovakya maçında ise Alvaro Morata penaltı vuruşlarından yararlanamadı. İspanya'nın son maçlarında 5 kez penaltı kaçırdığını da eklersek ciddi bir sorun olduğu ortaya çıkıyor

İspanya'nın son 5 penaltı vuruşu

Sergio Ramos - İsviçre maçı

Sergio Ramos - İsviçre maçı

Abel Ruiz - Litvanya maçı

Gerard Moreno - Polonya maçı

Alvaro Morata - Slovakya maçı


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