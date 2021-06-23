İspanya'nın penaltı kabusu! 9 penaltının 6 tanesi kaçtı
İspanya, Euro 2020'de kazandığı iki penaltıyı da kaçırdı. Polonya maçında Gerard Moreno, Slovakya maçında ise Morata penaltı vuruşlarından yararlanamadı. İspanya böylece Avrupa Şampiyonası tarihindeki penaltı lanetinden kurtulamadı
İspanya'nın Avrupa Şampiyonlarındaki penaltı şanssızlığı devam ediyor. Euro 2020'de kazandığı iki penaltıyı da kaçıran İspanyollar, toplamda da 9 penaltının 6 tanesini gole çeviremedi.
Polonya maçında Gerard Moreno, Slovakya maçında ise Alvaro Morata penaltı vuruşlarından yararlanamadı. İspanya'nın son maçlarında 5 kez penaltı kaçırdığını da eklersek ciddi bir sorun olduğu ortaya çıkıyor
İspanya'nın son 5 penaltı vuruşu
Sergio Ramos - İsviçre maçı
Sergio Ramos - İsviçre maçı
Abel Ruiz - Litvanya maçı
Gerard Moreno - Polonya maçı
Alvaro Morata - Slovakya maçı