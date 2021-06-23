İspanya'nın Avrupa Şampiyonlarındaki penaltı şanssızlığı devam ediyor. Euro 2020'de kazandığı iki penaltıyı da kaçıran İspanyollar, toplamda da 9 penaltının 6 tanesini gole çeviremedi.

Polonya maçında Gerard Moreno, Slovakya maçında ise Alvaro Morata penaltı vuruşlarından yararlanamadı. İspanya'nın son maçlarında 5 kez penaltı kaçırdığını da eklersek ciddi bir sorun olduğu ortaya çıkıyor

İspanya'nın son 5 penaltı vuruşu

Sergio Ramos - İsviçre maçı

Sergio Ramos - İsviçre maçı

Abel Ruiz - Litvanya maçı

Gerard Moreno - Polonya maçı

Alvaro Morata - Slovakya maçı



