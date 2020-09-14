İspanya’dan Saponjic iddiası

İki forvet birden almayı planlayan Sarı-Lacivertliler için İspanyol basınından İvan Saponjic iddiası geldi. 2016 yılında Aziz Yıldırım’ın almayı çok istediği Sırp oyuncu, o dönemde Benfica’ya imza atmıştı. Şu anda Atletico Madrid forması giyen 23 yaşındaki forvet için Fenerbahçe’nin kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü. Saponjic geçen sezon 3 resmi maçta 64 dakika sahada kalmıştı.