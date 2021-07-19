Galatasaray 'ın sol bek için transfer listesinde yer alan Alex Moreno hakkında flaş açıklamalar geldi. La Liga ekibi Real Betis’e yakınlığıyla bilinen İspanyol gazeteci Manolo Nieto, TRT Spor’dan Doruk Tecimer'e özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın gündeminde olan Alex Moreno’nun oyun tarzı ve karakteri konusunda da açıklamalarda bulunan Nieto, “Galatasaray ısrarcı tavrını korursa, transfer noktalanır.” dedi.





'Çizgiye inmeyi çok seviyor'

“Alex Moreno oldukça ofansif bir sol bek. İkili mücadeleye girmekten çekinmiyor ve son çizgiye inmeyi çok seviyor. Karşısındaki defansı her zaman şaşırtmaya çalışıyor. Beklenmedik zamanlarda topun yönünü değiştirebiliyor. Hücum yapması gerektiğinde takım arkadaşlarıyla iyi anlaşıyor ve geçiş oyununda gayet başarılı bir performans çiziyor.

Hücumu seven bir futbolcu olduğu için Galatasaray'ın aradığı sol bek Moreno olabilir. Sarı kırmızılıların oyun anlayışına uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bire bir savunmada hiçbir sorunu yok ve genellikle dar alanda çabuk çözümler üretebiliyor.”

"Türkiye'ye gelirse çabuk uyum sağlar"

Alex Moreno'nun zaafları hakkında da konuşan Nieto, şu ifadelere yer verdi: “Bu özelliklerinin aksine, hava toplarında yeteri kadar başarılı olduğunu söyleyemem. Ani gelişen rakip takım ataklarında adamını kaçırabiliyor. Dolayısıyla onunla beraber oynayan takım arkadaşlarına defansif anlamda biraz daha fazla yük düşebilir. Defansta Moreno’nun yükünü azaltabilirlerse, oyuncu biraz daha fazla rahat edip hücuma destek olabilir.“

Futbolculuğuna ek olarak oyuncunun sosyal özellikleriyle ilgili de konuşan Nieto: “Alex Moreno Türkiye’ye gelirse, çabuk uyum sağlayacaktır. Karakterinden bahsedecek olursak, gayet uyumlu bir futbolcu. Real Betis'e transfer olduğunda takıma hızlıca uyum sağladı ve bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadı. Eğlenceli, hayat dolu bir kişiliğinin olduğunu söyleyebilirim.” sözleriyle oyuncunun kişiliği hakkındaki fikirlerini sürdürdü.

Galatasaray’ın ilk teklifinin 2 milyon Euro olduğunu belirten İspanyol gazeteci, masadaki ücretin 3 milyon Euro bandına çıkması durumunda oyuncunun Galatasaray’a transferinin önünün açılabileceğini bildirdi.



