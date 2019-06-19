Fatih Terim'in raporu sonrasında yerli forvet takviyesini gündemine alan Galatasaray'da Enes Ünal sesleri yükseliyor... İspanyol basını, Sarı-Kırmızılılar'ın geçen sezonu Valladolid'de kiralık olarak geçiren genç yıldızı transfer etmek istediğini okuyucularına duyurdu.

"DÖNMEM" DEMİŞTİ AMA...

Haberde, Galatasaray'ın resmi teklif yaptığı ve Villarreal'in düşünmek için süre istediğ belirtildi. Fatih Terim'in Milli Takım'dan eski öğrencisi olan Enes Ünal daha önce yaptığı açıklamalarda şu anda Türkiye'ye dönmek istemediğini vurgulamıştı. Ancak genç forvetin Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek için 1 sezon Galatasaray'da kiralık oynamaya sıcak bakabileceği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bu transfer için çok ısrarcı olduğu ve girişimlere hız vereceği de ifade ediliyor.

33 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Valladolid formasını giyen Enes Ünal oldukça başarılı bir sezon geçirdi. 22 yaşındaki futbolcu 33 maçta görev yaparken, 6 gol ve 3 asistle 9 gole direkt katkıda bulundu. Enes Ünal 7 sarı kart gördü.

Bursaspor altyapısında yetişen Enes Ünal 2015 yılında Manchester City'ye transfer oldu. Genç yıldız 2017'de 14 milyon Euro karşılığında Villarreal'ın yolunu tuttu.

MEVLÜT ERDİNÇ G.SARAY'I TAKİBE ALDI

İsmi Galatasaray'la anılan yerli forvetlerden biri olan Mevlüt Erdinç, Instagram'da Galatasaray'ı takibe aldı. Bu hamle, "Mevlüt'ün transferi yakın" şeklinde yorumlandı.