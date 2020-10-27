İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte ölü sayısı 267, vaka sayısı 18 bin 418 arttı.

Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 98 bin 320 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, 18 bin 418 artışla bugün 1 milyon 116 bin 738 olarak güncelledi.

İspanya'da ayrıca pandemi kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 267 arttığı görüldü.

İstatistiklere göre 1 Mayıs'tan bu yana ve ikinci dalgada günlük ölüm sayılarında en yüksek artış kaydedildi.

Bakanlık, son 7 günde 746 kişinin salgından hayatını kaybettiğini, toplam sayının 35 bin 298'e çıktığını duyurdu.

İspanya'daki 17 özerk yönetim arasında Kovid-19'un en yoğun görüldüğü yerler Madrid, Katalonya, Aragon, Bask, Navarra ve Galisya olarak öne çıktı.

Olağanüstü hal ilan edilerek gece sokağa çıkma yasağının getirildiği İspanya'da, pazar ve pazartesi günleri yapılacak Katolik dini bayramı (Azizler Günü) tatili dolayısıyla ülkenin büyük bölümünde şehirlerarası ulaşımın kısıtlanması öngörülüyor.



