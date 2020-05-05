İspanya’da ligler Haziran’da başlıyor

La Liga Yönetimi, 14 Mart’ta ara verilen 1. ve 2. ligin başlatılması için İspanya Sağlık Bakanlığı’ndan onay aldı. Bugünden itibaren Kovid-19 testleri yapılacak, ardından da idmanlar başlayacak. Kesin tarih verilmemekle birlikte Haziran ayında maçların başlaması öngörülüyor. 58 puanla Barcelona’nın lider, 56 puanla Real Madrid’in 2. olduğu La Liga’da sezonun bitimine 11 hafta var.

“Seyircili oynayalım”

Öte yandan Kral Kupası finalinde karşılaşacak Athletic Bilbao ile Real Sociedad’ın “Seyircili oynayalım” talebi üzerine, federasyon önümüzdeki sezon içinde takvim belirlenebileceğini belirtti.