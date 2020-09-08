İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 964 arttı.

Öte yandan İspanya genelinde kademeli olarak başlanan yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında Madrid'deki anaokul ve ilkokullar bugün ders başı yaptı.

Kovid-19'dan dolayı alınan önlemler kapsamında ek sınıflar açılıp, sınıflarda öğrenci sayısı en fazla 20 olacak şekilde düzenleme yapılırken öğrenciler tek tek ve ateşleri ölçülerek okullarına girdi.

Madrid'deki Fransız Lisesinde bir sınıfın Kovid-19 vakası nedeniyle karantinaya alınarak öğrencilerin evlerine gönderildiği bildirildi.

Öğretmen eksikliğinden, alınan önlemlerin yetersiz olduğundan ve üzerlerine eğitim dışında sorumluluk yüklenmesinden şikayetçi olan Madrid'deki öğretmenler 22-23 Eylül'de greve gidecek.