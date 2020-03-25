Corona virüs dünyayı etkisine altına alırken, spor dünyasında da sürekli yeni haberler çıkmasına neden oldu. İspanya 2. Lig ekibi Girona, bir futbolcusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok etkilediği ülke olarak İspanya biliniyor. Corona virüs İspanya'da futbol dünyasından da üzücü haberler gelmesine neden olmuştu.

22 Mart günü Real Madrid futbol kulübünün eski başkanlarından Lorenzo Sanz, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.