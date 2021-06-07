EURO 2020'ye sayılı günler kala İspanya Milli Takımı'nda corona virüs şoku yaşanıyor. Takımın kaptanı Sergio Busquets'in corona virüs testi pozitif çıkarken takımın geri kalanı da karantinaya alındı.

İspanya'da 24 kişiye yapılan testler negatif çıksa da endişeli şekilde PCR testinin sonuçları bekleniyor.

Sergio Busquets, şimdilik takımdan ayrılıp karantinayı geçireceği Barcelona'ya dönerken 14 Haziran'daki İsveç maçını kaçıracak. Fakat Busquets'in 19 Haziran'daki Polonya maçında kadroda olma ihtimali bulunuyor.

İspanya'nın ilk maçından 48 saat önceye kadar yani 12 Haziran tarihine kadar gerekli görülmesi durumunda Busquets'i kadrodan çıkarıp başka bir ismi kadroya eklema şansı bulunuyor.