İspanya Ligi La Liga'da kümede kalma savaşı veren Getafe, tehlike hattının içinde 27 puanla 19. sırada yer alan Huesca'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. 34 puanla 15. sıradaki konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 20 ve 51. dakikalarda Enes Ünal attı. Milli futbolcumuz böylece son 4 maçta 4. kez fileleri salladı. 23 yaşındaki forvetin bu sezon 4 golünün yanı sıra 2 de asisti bulunuyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona ise Villarreal'i 2-1 (d) yendi. Villarreal, 26'da Chukwueze'nin golüyle öne geçti: 1-0. Ancak Barça, 28 ve 35'te Griezmann'ın golleriyle 3 puanı kaptı. Ev sahibinde 65'te Trigueros, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.