İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayıları güncellendi.

Corona virüs kaynaklı son iki gündür yeni ölüm tespit edilmediği belirtilen açıklamada, salgının başından bu yana revize edilen verilerde ölü sayısının 1 yükseltildiği kaydedildi.

PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 219 olduğu ve toplam vaka sayısının 240 bin 326'ya yükseldiği bilgisi paylaşılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 128'e ulaştığı belirtildi.

Kovid-19'la ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Sağlık Bakanlığı, dün, 34 olarak duyurduğu haftalık ölü sayısını bugün 63'e çıkarsa da bunun günlük artışa yansımasının sadece 1 fazla olması dikkati çekti.

Özerk hükümetler de bölgelerindeki ölü sayılarını veriyor

Kovid-19 verileriyle ilgili İspanya'da özerk yönetimler ile Sağlık Bakanlığının açıkladığı veriler, birbiriyle örtüşmezken; Madrid, Katalonya, Bask, Castilla y Leon ve Castilla La Mancha gibi bazı özerk hükümetler, salgın nedeniyle son 24 saatte bölgelerinde ölenlerin sayılarını vermeye devam ediyor.

Öte yandan İspanya'da 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin (OHAL), hükümetin sunduğu ve bugün akşam saatlerinde mecliste onaylanması beklenen tezkereyle 21 Haziran'a kadar uzatılması bekleniyor.