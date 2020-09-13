İspanya Liga Endesa Süper Kupası'nda muhteşem final... El Clasico heyecanında Real Madrid ile Barcelona, kozlarını Tenerife'de paylaşacaklar. Dün (12 Eylül 2020) oynanan yarı final maçlarında Real Madrid, Tenerife'yi; Barcelona ise Baskonia'yı saf dışı bırakmayı başarmıştı.

Real Madrid, karşı karşıya geldiği Tenerife'yi 92-79'luk skorla geçmeyi başardı. Takımın tecrübeli oyuncularından Rudy Fernandez 18 sayıyla en skorer isim olurken Anthony Randolph ve Gabriel Deck 12'şer sayıyla oynadılar. Yeni transferler Alberto Abalde ve Alocen de 9'ar sayıyla başarılı bir görüntü sergilediler.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Barcelona ise geçtiğimiz sezon Liga Endesa'nın finalinde karşı karşıya geldiği ve şampiyonluğu kaptırdığı rakibi Baskonia ile karşılaştı. Baskonia'nın büyük değişime uğrayan kadrosu karşısında yine de zorlanan Barcelona, 72-68 kazanarak adını finale yazdırdı. Jasikevicius döneminde formu artan isimlerden Alex Abrines 19 sayıyla en skorer isim olurken Nikola Mirotic de 13 sayı üretti. Yeni transfer Nick Calathes ise 4 sayı, 8 asist ile maçı tamamladı.

Barcelona, 2015'ten bu yana kazanamadığı kupada yeniden zafere ulaşmak isterken Real Madrid ise son 2 senenin şampiyonu olarak bu serisini sürdürmenin peşinde.

İspanya Süper Kupası'nın sahibini belirleyecek dev maç, bugün TSİ 19:30'da oynanacak.