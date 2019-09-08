İspanya - Sırbistan maç sonucu: 81-69

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda 2. Tur J Grubu'nda İspanya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

İlk tur grup maçlarını rakiplerine ortalama 40 sayı fark atarak tamamlayan Sırbistan, favori olarak çıktığı İspanya'ya 81-69 mağlup oldu.

Sırbistan'ın yıldızlarından Nikola Jokic, üçüncü çeyreğin başında yaptığı sportmenlik dışı faul sonrası çeyreğin ortalarında bir de teknik faul alarak diskalifiye oldu.

İspanya'da Ricky Rubio 19 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Victor Claver 14, Marc Gasol 11 sayı üretti.

Sırbistan'da Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bogdan Bogdanovic 26 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ile maça damga vururken Vladimir Lucic de 8 sayıyla oynadı.

Bu maça kadar 4’te 4 yapan iki takım da çeyrek finale çıkmayı daha önce garantilemişti. Namağlup yoluna devam eden İspanya, çeyrek finalde Polonya, ilk yenilgisini yaşayan Sırbistan ise Arjantin ile eşleşti.