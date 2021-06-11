İspanya Milli Takımı’nda 6 Haziran’da Sergio Busquets ve ardından 8 Haziran’da Diego Llorente’de tespit edilen Kovid-19 vakalarından sonra başlayan aşı tartışmaları bugün son buldu.

İspanya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı bir sağlık ekibi, milli takımın kamp yaptığı Madrid’deki Las Rozas Spor Tesisleri’ne giderek, futbolculara ve teknik heyete aşı yaptı.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF)) kaynaklarından basına verilen bilgilerde, bu zamana kadar Kovid-19 geçirenlere Pfizer, diğerlerine ise Johnsson&Johnsson aşılarının yapıldığı bildirildi.

Tek doz aşı ile aşılama süreçleri tamamlanan futbolcular, 14 Haziran Pazartesi günü İsveç’e karşı oynayacaklarını maç için pazar günü Sevilla’ya gidecek.

Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, dün düzenlediği basın toplantısında, ideal olanın kadro açıklandığı anda listede olanların hemen aşılanması olduğunu düşündüklerini, bunun için 2 ay önceden girişimde bulunduklarını ama sağlık ekiplerinden bu zamana kadar onay alamadıklarını söylemişti.

Enrique ayrıca Kovid-19 tespit edilen futbolcularda Sergio Busquets’te hiçbir belirti görülmediğini, kamptan ayrılarak evinde özel çalışmalar yapan takım kaptanı Busquets’in negatif sonuç çıkar çıkmaz takıma döneceğini söyledi.

Diego Llorente’nin ise test sonuçlarının hatalı olduğu düşünüldüğü, yenilenen testlerin negatif çıkması halinde bu futbolcunun hemen takıma dahil olacağı kaydedildi.

Teknik direktör Luis Enrique, her olasılığı düşünerek, Raul Albiol, Rodrigo Moreno, Carlos Soler, Brais Mendez, Pablo Fornals ve Kepa Arrizabalaga dışında 21 yaş altı milli takımdan 11 futbolcuyu hafta başında kampa çağırmıştı.

MADRİD (AA)