İspanya Milli Takımı’nda aşılanma kararı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) ilk maçını 14 Haziran’da İsveç’e karşı oynayacak olan ve şimdiye kadar 2 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilen İspanya Milli Takımı’nın bugün aşılanacağı bildirildi.

İspanya Milli Takımı’ndaki futbolculardan 6 Haziran’da Sergio Busquets ve dün Diego Llorente’nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkarak kamptan uzaklaştırılmaları, EURO 2020’nin başlamasına kısa bir süre takımda gerginlik oluşturdu.

Bu zamana kadar yaş sırası gelmediği için Kovid-19 aşısı olmayan futbolcuların, çıkan iki vakanın ardından aşı olmasına karar verildi.

Kültür ve Spor Bakanlığı ile İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) girişimleri sonrasında Sağlık Bakanlığı, milli futbolculara ve beraberindeki kafileye Kovid-19 aşısı yapma kararı aldı.

Madrid’de RFEF’e ait tesislerde kampta olan milli takım kafilesinin Silahlı Kuvvetlere bağlı sağlık ekipleri tarafından aşılanacağı belirtildi.

İspanyol basını, futbolcuların genç yaşta olmalarından dolayı iki aşamalı olan Pfizer veya Moderna aşılarının yapılacağı bilgisini paylaştı.

Aşıların bazı kişilerde baş ağrısı, halsizlik gibi yan etkilerinin olduğu hatırlatılırken, futbolcularda aşıdan kaynaklanan olası bir performans düşüklüğü riskinin alınacağı iddia edildi.

Ayrıca, Busquets’ten iki gün sonra Kovid-19 testi pozitif çıkan Llorente’nin sahadaki toplu antrenman dışında Busquets ile bir yakınlığının olmadığı, farklı odalarda kalıp ve farklı arkadaş grupları olduğu belirtildi.

İspanya Milli Takımı’nda futbolculara her gün PCR testi yapılırken, vaka sayılarının çok daha fazla artması halinde İspanya’nın EURO 2020’den men edilme riski olduğu kaydedildi.

Teknik direktör Luis Enrique, her olasılığı düşünerek, Raul Albiol, Rodrigo Moreno, Carlos Soler, Brais Mendez, Pablo Fornals ve Kepa Arrizabalaga dışında 21 yaş altı milli takımdan 11 futbolcuyu bugün kampa çağırdı.

Söz konusu futbolcuların, Alvaro Fernandez (Huesca), Oscar Mingueza (Barcelona), Juan Miranda (Real Betis), Alejandro Pozo (Eibar), Marc Cucurella (Getafe), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Gonzalo Villar (Roma), Brahim Diaz (Milan), Bryan Gil (Eibar), Javi Puado (Espanyol) ve Yeremy Pino (Villarreal) olduğu açıklandı.

İspanya Milli Takımı’nda Diego Llorente ve Sergio Busquets’in yerlerini kimin alacağının 14 Haziran’daki İsveç maçından bir gün önce belirlenebileceği kaydedildi.