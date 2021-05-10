Son yıllarda spor endüstrisine damga vuran taraftar token projelerine bir yenisi daha ekleniyor. İspanya Futbol Federasyonu ve dünyanın önde gelen blockchain şirketlerinden Bitci Teknoloji, İspanya Milli Futbol Takımı için bir taraftar token geliştirilmesi konusunda iş birliğine gitti. Son yıllarda uluslararası organizasyonlarda gösterdiği performansla, dünyanın en başarılı milli takımlarından biri olarak gösterilen İspanya Mili Futbol Takımı, yapılan anlaşma kapsamında futbol dünyasında taraftar token projesine sahip ilk milli takım olarak tarihe geçecek.

BİTCİ.COM LOGOSU ANTRENMAN FORMALARINDA YER ALACAK

Bitci Teknoloji’nin kendi blockchain platformu Bitcichain üzerinde çalışacak projede, tüm teknik altyapı yine Bitci Teknoloji tarafından sağlanacak. Projeye ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. 3+2 yıl geçerli olacak iş birliği anlaşması kapsamında, Bitci.com logosu, İspanya Milli Takımı’nın antrenman formalarında da yer alacak. Ayrıca anlaşma süresi boyunca, İspanya Milli Futbol Takımı’nın, blockchain alanındaki tek iş ortağı Bitci Teknoloji olacak.

Son dönemde spor endüstrisinde hızla yaygınlaşan taraftar token projeleri, takımlar ve taraftarlar arasındaki etkileşimi artırma, taraftarlara belli kararlarda söz sahibi olma ve kulübün sağlayacağı avantajlardan yararlanma imkânı sunan kripto varlıklar olarak ifade ediliyor. Bitci Teknoloji tarafından, İspanya Milli Futbol Takımı için geliştirilecek taraftar token’lar da bir yandan İspanya taraftarlarının milli takımlarıyla etkileşimlerini artırırken, diğer yandan da İspanya Futbol Federasyonu’na ticari bir gelir imkânı sunacak.

BİTCİ’NİN KÜRESEL YOLCULUĞU İÇİN BİR MİLAT

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji Kurucusu Çağdaş Çağlar, böylesine önemli bir projeyi İspanya Futbol Federasyonu ile hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarının altını çizerken, “İspanya A Milli Futbol Takımı, yediden yetmişe herkesin büyük bir hayranlıkla takip ettiği; dünya futbolunda etki gücü en yüksek takımlardan biri. Bitci Teknoloji olarak, kendi geliştirdiğimiz blockchain’imizle İspanya Milli Takımı’nın yanında yer almaktan gurur duyuyoruz. Daha önce Türkiye Basketbol Federasyonu ve McLaren Racing gibi kurumlarla yaptığımız anlaşmalarla, dünya basketbolunda ve Formula 1 organizasyonunda ilklere imza atmıştık. İspanya Futbol Federasyonu ile imzaladığımız bu anlaşma kapsamında, bu kez de dünya futbolunda ilk kez bir milli takım, taraftar token projesini hayata geçirmiş olacak. Bu doğrultuda, söz konusu iş birliğini Bitci Teknoloji’nin küresel yolculuğu için de bir milat olarak görüyoruz. Ortaya koydukları bu değerli vizyon için de başta İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Luis Manuel Rubiales Béjar ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales ise, “Teknolojinin sınırında olmak bir onur ve Bitci ile olan bu ortaklık, dünya çapında İspanyol Milli Takım taraftarlarıyla daha fazla sinerji ve bağ kurmaya devam etmemizi sağlıyor” ifadelerini kullandı.

SON YILLARIN EN BAŞARILI MİLLİ TAKIMLARI ARASINDA

Yapılan araştırmalara göre, bugün dünya futbolunda en çok takip edilen ve desteklenen ilk 3 milli takım arasında yer alan İspanya, özellikle 2000’li yılların ortasından itibaren gösterdiği performansla dünya futboluna damgasını vurdu. 2008 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kazandığı şampiyonlukla dikkatleri üzerine çeken İspanya, ardından 2010 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olarak bu başarısını perçinlemeyi başardı. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da kupaya uzanan İspanya, pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen ve önümüzdeki günlerde düzenlenecek Euro 2020’nin yanı sıra 2021 UEFA Uluslar Ligi, 2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın da en büyük favorileri arasında yer alıyor.