İspanya Liga Endesa Play-Off Final Serisi'nin dördüncü maçında Barcelona Lassa, ezeli rakibi Real Madrid'i konuk etti.

Maç öncesi seride, 2-1'lik Real Madrid üstünlüğü bulunuyordu.

Serinin dördüncü maçında ise skor üstünlüğünü oyun genelinde korumayı başaran Real Madrid, 74-68'lik skorla kazanan taraf oldu.

Bu sonuçla seride de durumu 3-1 yapan konuk ekip, şampiyonluğa ulaştı.

Real Madrid, 2018-19 sezonu ile birlikte ligdeki toplam 35. şampiyonluğunu elde etti.

Madrid ekibinde Facundo Campazzo 15 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ile yıldızlaşırken Rudy Fernandez de 12 sayı üretti.

Ev sahibi Barcelona'da Kevin Pangos 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Chris Singleton da 12 sayıyl oynadı.

Final serisinin en değerli oyuncusu ise 14 sayı, 3.7 asist, 19.2 verimlilik puanı ortalamaları yakalayan Real Madrid'in Arjantinli oyun kurucusu Facundo Campazzo oldu.