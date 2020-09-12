Avrupa basketbolunun en önemli lig organizasyonlarından olan İspanya Liga Endesa, sezonu İspanya Süper Kupası maçları ile açıyor. Tenerife adasında oynanacak kupada; Baskonia, Barcelona, Real Madrid ve Tenerife karşı karşıya gelecekler.

İspanya Süper Kupası Yarı Final etabında bugün Baskonia ile Barcelona, Tenerife ile de Real Madrid karşı karşıya gelecek.

SÜPER KUPA'DA TEK MAÇ HEYECANI

Günün programı:

19:30 Baskonia - Barcelona

22:30 Tenerife - Real Madrid

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Kupa heyecanı lig finalinin rövanşı ile başlıyor

İspanya Liga Endesa'nın son şampiyonu Baskonia, Süper Kupa'nın yarı final etabında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Geride bıraktığımız sezonda iki takım, ligin finalinde karşı karşıya gelmişler ve kazanan 69-67'lik skorla Baskonia olmuştu.

Barcelona, ligdeki finali kaybettikten sonra Svetislav Pesic ile yolları ayırıp takımın başına Sarunas Jasikevicius'u getirmişti. Malcolm Delaney, Ante Tomic, Pau Ribas ve Kevin Pangos gibi isimler ayrılırken Nick Calathes'i kadrolarına kattılar.

Hazırlık maçlarında yüksek galibiyet yüzdeleriyle dikkat çekseler de 5 gün önce oynadıkları Katalan Ligi Finali'nde MoraBanc Andorra'ya 85-84 kaybettiler.

Barcelona'da bugün Baskonia karşısında Cory Higgins ve Kyle Kuric forma giyemeyecekler.

2015'ten beri Süper Kupa'yı kazanamayan Barcelona'da yeni koç Sarunas Jasikevicius, "Baskonia, her zaman iyi kadrolarla mücadele eden bir takım. Elbette birçok oyuncu değişti ve kadroları geçen sezondan biraz farklı. Rokas Giedraitis gibi kaliteli şutörlerine dikkat etmemiz gerekeceğinden onlar adına çok önemli olan Vildoza ve Pierria Henry'nin yönlendiriciliğine önlem almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın yıldızı Nikola Mirotic ise geride kalan sezondaki finali unutamadığını dile getirdi: "Geride bıraktığımız sezonda finali kaybdince taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattığımızı hissettim. Kazanmalıydık ki hala bu düşüncemi koruyorum. Genel olarak her yönden çok zor bir finaldi. Süper Kupa için yolu biliyoruz ve burada formda, heyecanlı şekilde geldik"

Son şampiyon Baskonia, önemli bir kadro değişimi yaşadı. Yıldızları Tornike Shengelia'nın yanı sıra Jayson Granger, Shavon Shields, Patricio Garino, Michael Eric, Semaj Christon gibi önemli isimler takımdan ayrıldı. EuroLeague'deki çıkışları sonrası Tonye Jekiri ve Rokas Giedraitis transfer edilirken Anadolu Efes'ten de önemli bir şutör olarak Alec Peters'ı aldılar.

Shengelia'nın ayrılığı sonrası yeni düzenleri tamamen guard ikilileri Pierria Henry ve Luca Vildoza liderliğinde olacak.

Hazırlık döneminde geçtiğimiz yıl da olduğu gibi Euskal Kopa'nın sahibi olurlarken en ciddi sınavlarında Real Madrid'e 88-73 kaybettiler. O maçın ilk yarısında önde olmalarına rağmen üçüncü çeyrek skorunun etkisiyle farklı şekilde sahadan mağlubiyetle ayrıldılar.

Baskonia, henüz kadro anlamında tam hazır gözükmüyor nitekim bu maç öncesinde yeni transferlerden Khadeen Carrington ile de yollar ayrıldı. Koç Dusko Ivanovic de Süper Kupa'ya hiçbir zaman, hiçbir takımın tam olarak hazır gelmediğini belirtti.

Real Madrid, üst üste üçüncü şampiyonluğu istiyor

İspanya Süper Kupası Yarı Final etabının diğer ayağında turnuvanın son iki yıldaki şampiyonu Real Madrid ile Tenerife karşı karşıya gelecekler.

Real Madrid'in ilerleyen süreçte kadrosunda yeniden bir değişim yaşaması muhtemel. Ama şu ana kadarki dönemde Jordan Mickey ve Salah Mejri ayrılırken İspanyol basketbolunun gelecek adına en ümitli olduğu isimler Alberto Abalde ile Carlos Alocen transfer edildiler. Süper Kupa öncesinde oynadıkları son maçta Zaragoza'yı 91-75 mağlup etmişlerdi.

Tenerife, sezon öncesi hedefleri doğrultusunda önemli hamleler yaptı. İspanya Ligi performanslarıyla öne çıkan Bruno Fitipaldo, Emir Sulejmanovic ve Dejan Todorovic'i kadroya kattılar. EuroLeague düzeyinden Aaron Doornekamp ve Tyler Cavanaugh'u aldılar. Aaron White ayrılsa da takımın temel parçaları Marcelinho Huertas ve Giorgi Shermadini ile yola devam ediyorlar.

Tenerife'nin yeni sezon öncesi en önemli transferi olarak geçtiğimiz yıl Andorra'da sergilediği performansla Dejan Todorovic gösteriliyordu. Fakat Todorovic, Estudiantes ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı ve sol diz ön çapraz bağlarının kopması sonrası ameliyat edilen başarılı oyuncunun bu sezon oynaması beklenmiyor.