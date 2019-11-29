İspanya La Liga’nın adresi D-Smart

Sonunda beklenen güzel haber geldi... Barcelona ve Real Madrid gibi iki dünya devinin mücadele ettiği İspanya 1. Ligi La Liga’nın Türkiye’deki adresi belli oldu.

Futbolda dünyanın en iyi ligleri arasında yer alan La Liga’daki şampiyonluk yarışı, bundan böyle 3 yıl boyunca D-Smart ekranlarında yaşanacak.

1.19 milyar Euro’luk toplam değeriyle dünyanın en pahalı takımlarının başında gelen ve yaz transfer döneminde Eden Hazard, Luka Jovic, Militao gibi yıldızları renklerine bağlayan Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Real Madrid, futbolun süperstarı Lionel Messi ve deneyimli golcü Suarez’li kadrosunu Griezmann transferiyle daha da güçlendiren son şampiyon Barcelona, 126 milyon Euro’luk Joao Felix transferiyle dikkatleri üzerine çeken Atletico Madrid ve çok daha fazlası, D-Smart farkıyla ekranlara gelecek.

Okay ve Enes’le başlıyoruz

La Liga’da ilk heyecan bu gece A Milli Takımımız’ın yıldızları Okay Yokuşlu’yu kadrosunda bulunduran Celta Vigo ile Enes Ünal’lı Valladolid arasında yaşanacak. Saat 23.00’teki mücadele, D-Smart’tan canlı olarak ekranlara gelecek.

Pazar günü Atletico Madrid-Barcelona kapışması da yine bu ekranlarda yaşanacak.

Ayrıca 18 Aralık’ta Nou Camp’ta oynanacak Barcelona-Real Madrid arasındaki El Clasico’nun heyecanı, yine D-Smart’tan futbolseverlerle buluşacak.