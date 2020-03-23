İspanya La Liga'da maçlar süresiz olarak ertelendi

İspanya'da futbol karşılaşmaları, La Liga Yönetimi ve İspanya Futbol Federasyonu tarafından kararlaştırıldığı üzere bir sonraki bilgilendirmeye kadar süresiz olarak ertelendi.

23 Mart 2020, Pazartesi 14:30 Son Güncelleme:
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İspanya La Liga'da maçlar süresiz olarak ertelendi

İspanya La Liga'da corona virüsün neden olduğu duraklamanın süresi henüz bilinmiyor. 

La Liga Yönetimi, yaptığı resmi açıklamada İspanya Futbol Federasyonu ve La Liga yönetiminin kurduğu İzleme Komisyonu, İspanya hükümet yetkililerinin herhangi bir sağlık riski içermeden sahalara dönülebileceğini açıklayacağı tarihe kadar futbol karşılaşmalarını ertelendiğini belirtti. 

Hem İspanya Futbol Federasyonu hem de La Liga, yaptığı açıklamada İspanyol halkına yardım adına ellerinden geleni yapacaklarını belirtirlerken hayatını kaybeden herkes için başsağlığı dileklerini sundu. 

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