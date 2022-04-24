İspanya Kral Kupası | Real Betis - Valencia maç sonucu: 6-5

İspanya Kral Kupası Finali'nde Real Betis ile Valencia Olimpico La Cartuja stadında karşılaştı. Mücadeleye Betis etkili başladı. Dakikalar 11'i gösterdiğinde Hector Bellerin'in asisti Borja Iglesias'ın golüyle Real Betis 1-0 öne geçti.

30. dakikada Valencia'da sahne alan isim Hugo Duro'ydu. Ilaix Moriba'nın asistiyle Duro, takımına 1-1'lik eşitliği getiren isim oldu.

Bu skor aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu.

İkinci yarıda her iki takım da rakip kalede tehlikeli ataklar gerçekleştirerek üstünlük golünü bulmak istedi. Ancak karşılaşmanın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu durum sonrasında karşılaşma 15'er dakikadan 2 uzatma devresiyle devam etti. 120 dakikada sonunda skor değişmedi ve mücadelenin toplam süresi 1-1'lik skorla sonuçlandı.

Real Betis, penaltı atışlarında Valencia'yı 5-4 mağlup ederek Copa del Rey'in sahibi oldu.