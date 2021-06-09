Şimdiye kadar 2 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilen İspanya Milli Takımı'nın bugün aşılanacağı bildirildi.

Busquets ve Llorente Kovid'e yakalandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) ilk maçını 14 Haziran'da İsveç'e karşı oynayacak olan Boğalar’da hareketli saatler yaşanıyor. Önce kaptan Sergio Busquets ardından Diego Llorente'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkarak kamptan uzaklaştırılmaları, takımda gerginlik oluşturdu.

Bakanlık aşı için devreye girdi

Bu zamana kadar yaş sırası gelmediği için Kovid-19 aşısı olmayan futbolcuların, çıkan iki vakanın ardından aşı olmasına karar verildi. Kültür ve Spor Bakanlığı ile İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) girişimleri sonrasında Sağlık Bakanlığı, milli futbolculara ve beraberindeki kafileye Kovid-19 aşısı yapma kararı aldı.

Aşılamayı ordu gerçekleştirecek

Madrid'de RFEF'e ait tesislerde kampta olan milli takım kafilesinin Silahlı Kuvvetlere bağlı sağlık ekipleri tarafından aşılanacağı belirtildi. İspanyol basını, futbolcuların genç yaşta olmalarından dolayı iki aşamalı olan Pfizer veya Moderna aşılarının yapılacağı bilgisini paylaştı.

Vaka sayısı artarsa EURO 2020'ye veda edebilirler

Aşıların bazı kişilerde baş ağrısı, halsizlik gibi yan etkilerinin olduğu hatırlatılırken, futbolcularda aşıdan kaynaklanan olası bir performans düşüklüğü riskinin alınacağı iddia edildi.

İspanya Milli Takımı'nda futbolculara her gün PCR testi yapılırken, vaka sayılarının çok daha fazla artması halinde İspanya'nın EURO 2020'den men edilme riski olduğu da kaydedildi.

Luis Enrique kadroya 11 yeni oyuncu aldı

Öte yandan teknik direktör Luis Enrique, her olasılığı düşünerek, Raul Albiol, Rodrigo Moreno, Carlos Soler, Brais Mendez, Pablo Fornals ve Kepa Arrizabalaga dışında 21 yaş altı milli takımdan 11 futbolcuyu bugün kampa çağırdı.

Söz konusu futbolcuların, Alvaro Fernandez (Huesca), Oscar Mingueza (Barcelona), Juan Miranda (Real Betis), Alejandro Pozo (Eibar), Marc Cucurella (Getafe), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Gonzalo Villar (Roma), Brahim Diaz (Milan), Bryan Gil (Eibar), Javi Puado (Espanyol) ve Yeremy Pino (Villarreal) olduğu açıklandı. (Ajansspor)