İspanya futbolunda skandal! Gerard Pique hakkında olay iddia

İspanya futbolu olay bir skandal ile çalkalanıyor. Barcelona'nın dünyaca ünlü stoperi Gerard Pique'nin kendi şirketi aracılığıyla İspanya Süper Kupası'nın Suudi Arabistan'da oynanmasına aracılık ettiği ve bu anlaşmadan komisyon aldığı iddia edildi.

El Confidencial'ın yayınladığı ses kayıtlarına göre Gerard Pique'nin sahibi olduğu Kosmos şirketinin, Süper Kupa maçlarının Suudi Arabistan'da düzenlenmesi için anlaşmada aracılık yaptığı ve yıldız savunma oyuncusunun, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales ile konu hakkında görüştüğü belirtildi.

Pique'nin aracılık yaptığı, 6 yıllık anlaşma çerçevesinde Suudi organizatörler tarafından her yıl için 4 milyon Euro'luk bir para alacağı da ileri sürüldü.

Habere göre anlaşmada veya ödenen ücret konusunda yasa dışı hiçbir şey olmadığı ve anlaşmanın ayrıntılarının zaten açıklandığını aktarılanlar arasında yer alırken, aracılığı bir futbolcunun yapması yönüyle tartışıldığının altı çizildi.

Luis Rubiales ile Pique arasında geçen konuşmalardan bir kısmı şu şekilde:

"Eğer mesele paraysa ve Real Madrid 8 milyon Euro'ya giderse, o zaman onlara 8 milyon Euro, Barcelona'ya da 8 milyon Euro ödenir, sonra diğerleri 2 milyon Euro ve 1 milyon Euro alırlar. Bu 19 milyon Euro, siz federasyon da 6 milyon Euro alırsınız. Suudi Arabistan'ı daha fazlası için zorlayabiliriz, aksi takdirde Real Madrid'in gelmeyebileceğini söyleyebiliriz. İspanya'da düzenleyip 3 milyon Euro bile kazanamamaktansa bunu bir düşünün."

Ses kayıtlarında ayrıca federasyon başkanı Luis Rubiales'in diğer takımlara hakaret içeren sözler söylediği de iddialar arasında yer alıyor.

İddialar reddedilmişti

Anlaşma ilk duyurulduğunda Federasyon Başkanı Luis Rubiales, Pique'ye herhangi bir komisyon ödemeyeceklerini söylemişti.

İlk kez Süper Kupa, 2020 yılında Suudi Arabistan'da düzenlenirken, Real Madrid Atletico Madrid'i mağlup etmeyi başarmış, Süper Kupa daha sonrasında ise koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021'de tekrar İspanya'da oynanmak zorunda kalmıştı.