İspanya futbolunda derbi heyecanı

13. hafta mücadelesinde, 21 puan 4 averaj ile 5. sırada yer alan Real Betis, 24 puan 12 averaj ile 3. sırada yer alan Sevilla ile kozlarını paylaşacak.

La Liga’da daha önce 100 maçta karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Sevilla’nın galibiyetlerde 47-30 üstünlüğü bulunuyor. Sevilla takımının 153 golüne Real Betis 121 golle cevap verdi.

Takım haberleri

Ev sahibi ekipte Youssef Salaby ve Victor Camarasa sakatlıklarından dolayı mücadelede forma giyemeyecekler. Real Betis yakın zamanda form düşüklüğü yaşasa da Manuel Pellegrini’nin değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Misafir takımda tecrübeli bek Jesus Navas mücadelede forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Papu Gomez'in yerine sağ açıkta Oliver Torres ileride Suso, Lucas Ocampos ve Rafa Mir'in oynaması bekleniyor.

Oran analizi

Real Betis için ikinci yarı galibiyetine 2.75 oran verildiği toplam 4 maçta hiç kazanamazken, Sevilla için 2.5 alt oranı 1.58 olduğunda toplam 5 maçın %80 kısmı alt bitti.

Takım serileri

Real Betis, kendi evinde çıktığı son 3 maçı da kazanırken maçların ilk ve ikinci yarısında galip geldi. Yine evinde çıktığı son 4 maçta en az 2 gol atma başarısı gösterdi.

Sevilla ligde oynadığı 11/12’sinde yenilmezken Real Betis deplasmanda oynadığı 14/15’inde yenilmedi. Sevilla’nin 6 deplasman maçında 2.5 gol barajı aşılmadı.

Beklenti

İspanyol futbolunun en büyük maçlarından biri olan Endülüs derbisinde Real Betis önce ligde Atletico Madrid 3-0, sonrasında Bayer Leverkusen’e 4-0 kaybetti.

Ligde Mallorca ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaşatan Sevilla, daha sonrasında Diego Carlos ve Lucas Ocampos'un golleriyle Osasuna karşısında 2-0 önemli bir galibiyet aldılar. Son Avrupa maçında ise Lille karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

İki takımın inişli çıkışlı grafiği maçın gollü geçmesine neden olabilir.