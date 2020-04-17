İspanya Futbol Federasyonu ‘Avrupa planını’ açıkladı!

İspanya Futbol Federasyonu, korona virüs salgını sebebiyle lig senaryoları üzerine bir açıklama yayınladı. Federasyon Genel Sekreteri Andreu Camps, liglerin başlamaması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takımların mevcut puan durumuna göre belirleneceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, sezonun oynanmaya devam edilememesi halinde ligin 27. haftası itibariyle tescil edileceği ve ilk 4 sırada yer alan takımların UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı belirtildi.

Mevcut durumda La Liga’da Barcelona (58), Real Madrid (56), Sevilla (47) ve Real Sociedad (46) Şampiyonlar Ligi’nde, Getafe (46), Atletico Madrid (45) ve Kral Kupası finalisti Athletic Bilbao ise UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanacak.



