İspanya Turu'nun 2022 rotası Madrid'de düzenlenen toplantıda açıklandı. 2020 yılında pandemi nedeniyle iptal edilen Hollanda başlangıcı bu kez gerçekleşecek.

Yol bisikleti takviminin üçüncü ve son büyük turu, dördüncü kez İspanya toprakları dışından başlayacak. 77. kez koşulacak yarışın ilk üç etabına Hollanda ev sahipliği yapacak. Tur, 19 Ağustos'ta Utrecht kentindeki takım zamana karşı etabıyla başlayacak.

Hollanda'daki etaplar tamamlandıktan sonra ekipler, üç dinlenme gününün ilkini bu ülkede geçirecek. Daha sonra İspanya'nın Bask bölgesine geçilecek. 21 etaplık mücadelede, ilk kez Endülüs'ün bütün şehirlerinden geçilecek.

2012'den bu yana da ilk kez 12 Bask şehrinin her birine konuk olunacak. Bisikletçiler, Kuzey İspanya topraklarındaki 6 etaptan üçünü tırmanışla tamamlayacak. Turun ilk zirve finişi, altıncı etapta koşulacak. Bisikletçiler, 10. etapta bireysel zamana karşıda yarışacak.

İspanya Turu, toplam 3 bin 280 kilometre kat edildikten sonra 11 Eylül'de Madrid'de tamamlanacak. (TRT Spor)