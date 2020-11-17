İspanya - Almanya maç sonucu: 6 - 0

İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 4.Grup son maçında Almanya'ya karşı tarihi bir zafer elde etti. Sahasında Almanya'yı 6-0 yenen İspanya böylece grubu lider olarak tamamladı

İspanya adına golleri Ferran Torres (3), Alvaro Morata, Rodri ve Oyarzabal kaydetti

Ferran Torres tarihe geçti

Almanya karşısında hat-trick yapan Manchester City'nin 20 yaşındaki oyuncusu Ferran Torres böylece 2001 yılında Michael Owen'ın ardından panzerlere karşı hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Ferran Torres aynı zamanda Almanya'ya karşı İspanya adına hat-trick yapan ilk isim oldu





Almanya maçı 2 şutla tamamladı

Almanya, İspanya karşısında 6-0 kaybederken tarihinin en kötü performaslarından birine imza attı. Maç boyunca sadece iki şut çekebilen ve Gnabry'nin direkten dönen atağı dışında tehlike üretemeyen Löw'ün ekibi maç boyunca adeta topu bile göremedi



