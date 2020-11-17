İspanya - Almanya maç sonucu: 6 - 0
İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 4.Grup son maçında Almanya'ya karşı tarihi bir zafer elde etti. Sahasında Almanya'yı 6-0 yenen İspanya böylece grubu lider olarak tamamladı. Almanya'nın maç boyunca sadece iki şut çekebildiği mücadele tarih boyunca panzerlerin en kötü oynadığı maçlar arasına girdi. İspanya'da 20 yaşındaki Ferran Torres ise yaptığı hat-trick ile adeta parladı. Bu sonuç aynı zamanda resmi maçlarda Almanya'nın en farlı yenilgisi oldu
İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 4.Grup son maçında Almanya'ya karşı tarihi bir zafer elde etti. Sahasında Almanya'yı 6-0 yenen İspanya böylece grubu lider olarak tamamladı
İspanya adına golleri Ferran Torres (3), Alvaro Morata, Rodri ve Oyarzabal kaydetti
Ferran Torres tarihe geçti
Almanya karşısında hat-trick yapan Manchester City'nin 20 yaşındaki oyuncusu Ferran Torres böylece 2001 yılında Michael Owen'ın ardından panzerlere karşı hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Ferran Torres aynı zamanda Almanya'ya karşı İspanya adına hat-trick yapan ilk isim oldu
Almanya maçı 2 şutla tamamladı
Almanya, İspanya karşısında 6-0 kaybederken tarihinin en kötü performaslarından birine imza attı. Maç boyunca sadece iki şut çekebilen ve Gnabry'nin direkten dönen atağı dışında tehlike üretemeyen Löw'ün ekibi maç boyunca adeta topu bile göremedi