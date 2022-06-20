Jorge Jesus'un Fenerbahçe 'nin başına geçmesinin ardından ismi Sarı-Lacivertli ekiple anılan Bruno Henrique, sakatlık şoku ile sarsıldı.

Flamengo'dan yapılan açıklamaya göre sakatlığı ciddi olan Bruno Henrique, dizinden ameliyat olacak. Brezilyalı futbolcunun 10-12 ayı sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Cuiaba maçında sakatlandı

31 yaşındaki futbolcu Brezilya Serie A’da Flamengo'nun Cuiaba’yı konuk ettiği maçın 22'inci dakikasında dizinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe iddiaları

Sakatlığı öncesi ismi transferde Fenerbahçe ile anılan Bruno Henrique'nin Sarı-Lacive4rtli kulüple anlaşmaya yakın olduğu, hatta İstanbul'a dahi geleceği iddia ediliyordu.



